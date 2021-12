Praey for the Gods quitte enfin l'accès anticipé

Annoncé en 2015, obligé de changer de nom en cours de développement à cause de Zenimax qui croit pouvoir déposer des mots du dictionnaire au hasard, en accès anticipé depuis 2019, le Praey for the Gods de No Matter Studios est enfin terminé et vient de passer officiellement en version 1.0 sur PC, PlayStation et Xbox. On rappelle qu'il s'agit d'une sorte de Shadow of the Colossus mais sous la neige, avec en plus de la grimpette libre et du paravoile comme dans Breath of the Wild, le tout saupoudré d'une couche de survie et de crafting.