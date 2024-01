Portages PC : Sony accélèrerait la cadence

Les portages de jeux PlayStation sur Steam se vendent plutôt bien. Selon un document interne datant de février dernier , Horizon Zero Dawn s'est vendu à 3,3 millions d'exemplaires et God Of War a tapé les deux millions et demi. Du coup Sony a de la suite dans les idées. Horizon Forbidden West est déjà en chemin et pourrait être suivi par un paquet d'autres. Selon un employé de Nixxes (le studio interne de Sony spécialisé dans les portages), Sony compterait aussi sortir sur PC cette année The Last Of Us Part II, God of War Ragnarok, Demon's Souls, Ghost of Tsushima et Gran Turismo 7. Marvel's Spider-Man 2 arriverait en 2025 et Infamous Second Son serait en discussion. Le tout est à prendre avec des méga-pincettes mais ce n'est pas la première fois qu'un portage de Ghost of Tsushima est mentionné.Accessoirement, on ne prenait pas trop au sérieux la liste de jeux dévoilés lors de la fuite du GeForce Now fin 2021 mais plus le temps passe et plus elle s'avère véridique . Et elle mentionne justement Demon's Souls, Ghost of Tsushima et Gran Turismo 7... A ce train là, le Steam Deck aura bientôt plus de jeux Sony que la PS Vita.