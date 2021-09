Ubisoft, le pire plombier au monde

Project Meteor (Ubisoft Sofia)

Project Q (Ubisoft)

Project OVER (Ubisoft Paris)

Project ORLANDO (Ubisoft Ivory Tower)

Il y a quelques semaines, un développeur ukrainien publiait un outil permettant de fouiller dans GeForce NOW. En l'utilisant, des joueurs sont tombés sur des choses pas encore annoncées comme un portage PC de God Of War. Même si certaines fuites comme les remasters des GTA de la PS2 semblent réelles , le reste semble être un mélange de trucs improbables, de trucs annulés ou de tests internes ce qu'a confirmé Nvidia . Typiquement on se doute bien qu'un Street Fighter 6 est vaguement en projet mais à un stade de pré-pré-prod. Bref à l'époque on avait choisi de ne pas en parler.Quand ce genre de fuites arrive, la technique classique consiste soit à nier en bloc soit à expliquer qu'on ne commente pas ce genre de rumeurs. Mais quelqu'un n'a pas eu le mémo chez Ubisoft et a demandé à GitHub de faire disparaitre la liste qui compilait toutes les infos trouvées. C'est assez stupide car on peut toujours trouver cette dernière mais surtout ça lui donne de la crédibilité.La raison probable pour laquelle Ubisoft a fait tomber le banhammer est la présence de quatre projets qui semblent bien réel :En fouillant un peu, il semble que Project Orlando soit un DLC pour The Crew 2 et que Project Meteor soit un DLC pour AC:Valhalla. Cela ne veut pas dire que le reste de la liste est vrai mais c'est un peu idiot de lui donner de l'attention à cause de noms de code de DLCs. Ou alors c'est un coup marketing pour tenter de faire monter la sauce pour ces derniers.