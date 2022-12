[Popcorn] The Fabelmans

Sammy Fabelman est le premier né de Mitzi et Burt, un couple juif vivant au New Jersey. Elle est excentrique et pianiste. Il est terre à terre et ingénieur. Un soir il l'emmène voir Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille. Marqué par la scène d'accident de train, Sammy essayera de la recréer avec une maquette et de la filmer avec un caméra 8mm. Ce sera le début d'un passion. On va alors suivre Sammy faire ses premiers pas dans le cinéma, réaliser ses premiers films, diriger ses premiers acteurs et inventer ses premiers effets spéciaux le tout pendant son adolescence et au sein d'une famille hautement dysfonctionnelle.Je suis gâté : après Clerks III et avant de Babylon de Damien Chazelle, The Fabelmans est encore un film dont le sujet est le cinéma. C'est aussi le nouveau Steven Spielberg. Et même si la carrière du cinéaste est en dent de scies, on attend toujours ses films au tournant surtout quand le scénariste est Tony Kushner dont c'est la quatrième collaboration avec Spielberg après Munich, Lincoln et West Side Story. Mais surtout The Fabelmans est autobiographique. Spielberg raconte sa propre adolescence et son propre parcours et apparemment la majeure partie est vraie. Il a juste changé les noms.Par exemple les films amateurs tournés par Sammy qu'on voit dans le film sont les premiers films tournés par Spielberg étant jeune et qu'il a donc re-tournés pour l'occasion. Certains séquences et certains plans de The Fabelmans sont même des gros clins d'oeil à des films de Spielberg, y compris ceux qu'il n'a fait que produire . Mais The Fabelmans est aussi l'occasion pour Spielberg de raconter son histoire de son vivant sans trop de fioritures et avec beaucoup de tendresse particulièrement quand il s'agit de ses parents.C'est l'un des flms les plus touchants de Spielberg mais aussi l'un des plus drôles et remplie de scènes cultes qui fonctionnent à plusieurs niveaux de lectures. L'ensemble du casting fait un excellent boulot, mentionne spéciale à Paul Dano et Michelle Williams qui jouent les parents de Sammy mais aussi à Seth Rogen qui joue le meilleur ami de la famille. Il y a aussi un caméo absolument prodigieux durant l'épilogue mais je n'en dirais pas plus. C'est un film pour les amoureux du cinéma à voir au cinéma. Au fond, c'est du Spielberg tout craché à savoir du cinéma populaire mais qui ne prend pas ses spectateurs pour des demeurés. Aux US, le film s'est fait rétamer par Wakanda That Seems To Last Forever qui n'a pourtant rien d'intéressant à raconter ou à montrer. Donc je compte sur vous pour la sortie en France le 22 février 2023.