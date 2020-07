[Popcorn] Palm Springs contre The Old Guard

Palm Springs et The Old Guard sont deux films qui viennent de sortir sur des plateformes de diffusion, Hulu pour le premier et Netflix pour le second. Pourquoi combiner les deux dans un seul mini-article ? Tout simplement car je suis fainéant mais aussi car le principe est le même : prendre un concept existant et l'adapter à la sauce moderne.Palm Springs reprend Le Jour De La Marmotte à savor le même jour qui se répète indéfiniment mais change un poil la formule : les deux protagonistes (Andy "Lonely Island" Samberg et Cristin "The Mother" Milioti) sont tous les deux conscients d'être bloqués dans la boucle temporelle. Le jour en question est un mariage à Palm Springs, une ville dans le désert à l'est de Los Angeles. Le tout donne une comédie romantique super réussie et bourrée d'humour.C'est bien joué, c'est bien tourné et le thème fait mouche en ce moment où les jours se ressemblent un peu trop. Il est question d'existentialisme, de danse sur de la musique 80s, d'une quantité invraissemblable de bière et même de physique quantique. Les personnages sont attachants, l'humour est parfois graveleux sans être lourd et le tout se boucle en une heure et demi. Il est question d'une distribution en salle en France mais un petit coup de VPN et hop! Vous pouvez le regarder chez vous. On vous le conseille fortement. C'est raffraichissant et fort divertissant.The Old Guard reprend Highlander : une poignée d'élus sont nés immortels et leur immortalité est dévoilée quand ils meurent pour la première fois. Leur existence est secrète. Par contre à la place de s'entretuer, les immortels de The Old Guard combattent ensemble pour un monde plus juste avec Charlize Theron à leur tête. Mais quand l'industrie pharmaceutique apprend leur existence, elle veut mettre la main sur un specimen afin de créer et vendre une remède miracle.Je ne vais pas y aller par quatre chemins : ce n'est pas très bon. Ce n'est pas assez nul pour en faire un nanar. C'est juste mauvais. C'est bourré de clichés, l'histoire est sans surprise, la BO est horripilante et certaines scènes n'ont aucun sens. Certaines questions restent sans réponse et tout le monde se prend beaucoup trop au sérieux. Le casting est plutôt bon mais on sent que tout ce monde manque de direction et en fait le strict minimum. Même les combats ne sont pas exceptionnels. Ca avait pourtant du potentiel. Entre les mains de Matthew Vaughn ou de James Mangold, ça aurait pu donner de l'or.