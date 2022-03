ACTU [Popcorn] Everything Everywhere All At Once CBL il y a 55 min par email @CBL_Factor

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) doit faire face à un audit fiscal (mené par Jamie Lee Curtis) et à un mari (Ke Huy Quan) qui ne prend rien au sérieux tout en ayant peur de la réaction de son père (James Hong) quand sa fille (Stephanie Hsu) va présenter sa compagne pour le nouvel an chinois. Au milieu de tout cela, Evelyn découvre l'existence de dimensions parallèles et se retrouve projetée dans une aventure surnaturelle et va faire face à un ennemi redoutable qui cherche à anéantir le multivers.



C'est assez dur de décrire ce qu'est Everything Everywhere All At Once. Imaginez que les Wachowski et Stephen Chow aient fait un bébé et que ce dernier ait été élevé par Phil Lord et Christopher Miller. C'est un mélange de comédie, d'action et de science-fiction. C'est le film le plus drôle, inventif, bizarre et touchant de ces dix dernières années. On passe de scènes totalement surréalistes à base de Kung-Fu et de sacs-bananes à des scènes super émouvantes portant sur le couple ou les rapports mère-fille. On rit aux éclats, on pleure à chaudes larmes et on n'arrive jamais à prédire ce qui va arriver.



A la place d'un dégueuli d'effets spéciaux à la sauce Marvel, le multivers est ici representé par des effets de montages super trippants et trois tonnes de costumes. Les acteurs sont merveilleux, mention spéciale à Michelle Yeoh qui porte le film et qui joue plusieurs versions d'elle-même y compris Michelle Yeoh tout en se moquant gentillement des films de kung-fu. Everything Everywhere All At Once est le genre d'imagination débridée qu'on aimerait voir plus souvent dans les jeux vidéo. Le film du collectif Daniels (Dan Kwan et Daniel Scheinert) n'a pas encore de sortie en France mais on espère que ça arrivera vite. Sinon on vous conseille fortement de faire le combo VPN et VOD, vous ne le regretterez pas.