[Popcorn] Avatar 2 - La Voie De L'Eau Tiède

Un peu plus de 10 ans après les êvènements du premier Avatar, Jake Sully mène une vie paisible en temps que chef des Omaticaya. Il a fondé une famille avec Neytiri. Ils ont deux fils, Neteyam et Lo'ak et une fille, Tuk. Ils ont aussi une fille adoptive, Kiri, qui est en fait la fille de l'avatar du Docteur Grace Augustine et un pseudo-fils adoptif, Spider, fils du Colonel Miles Quaritch.Vous avez probablement des questions comme "Le colonel avait un fils ? Qui est la mère ? Qu'est-ce qu'il faisait sur Pandora ? Pourquoi on en a pas entendu parler dans le premier ?" Mais rassurez-vous, personne ne va pas y répondre. Et le scénario est tellement tartignole qu'on ne va même pas chercher des réponses. Donc tout ce petit monde vit heureux quand, oh surprise, les humains reviennent ! Plus nombreux, mieux armés et avec plus de moyens. Mais comme les Naʼvi jouent toujours les trouble-fête avec à leur tête Jake Sully, il faut une solution.Et donc la RDA se dit : "Tiens et si on ressucitait le programme Avatar ? Ca a été un échec cuisant la première fois donc autant réssayer." Ils créent donc un batterie d'avatars mais à la place de choisir des gens compétents pour les piloter, ils créent des clones des marines bas du front qui ont pris une rouste dans le premier opus (car ils ont sauvegardé leur mémoire) en se disant qu'ils doivent avoir de l'expérience. Et histoire d'être sûrs qu'ils vont y aller en force et ne pas tenter la moindre technique d'infiltration, ils continuent de leur coller 5 doigts à chaque main au lieu de 4 et ils leur font des tatouages bien estampillés US Marines. Oorah !Sentant sa famille menacée, Jake Sully prend sous le bras femmes et enfants et décide d'aller se réfugier chez les Metkayina, les "Na'vi des mers". Ils chevauchent des poissons volants géants et parlent aux baleines en language des signes. A partir de là, le film devient une repompe d'Avatar 1 avec les mers remplaçant les forêts, un genre de combinaison étrange entre Avatar, Titanic et Sauvez Willy, le tout étant rempli de clichés et de déjà-vus. Combien de fois doit-on se taper la scène où les ados bizutent le petit nouveau ? Mais le pire est que le film dure TROIS HEURES DIX. Ce que je décris n'est même pas un tiers du film. Et il a fallu CINQ scénaristes pour pondre un machin sans originalité ni surprise. Les seules rares bonnes répliques viennent des méchants...Pour nous faire oublier la vacuité du scénario et des dialogues, on nous montre de belles images. De ce côté rien à dire. C'est le Crysis du cinéma à savoir un film qui a dix ans d'avance sur la concurrence. Marvel (ou pire, DC) nous a habités à des effets spéciaux à l'incrustation approximative masquée par une colorimétrie terne, des plans flous et trois tonnes de filtres souvent faute de temps. Rien de tout cela dans Avatar 2. Tout est net. Tout semble réel. Même en gros plans. C'est une vraie orgie visuelle. Cameron et Weta ont fait un boulot exceptionnel. Je ne comprends même pas comment certains plans ont été faits, particulièrement ceux sous la flotte.Du coup je suis allé le voir dans une salle chère ($30 la place...) afin de profiter de l'aspect IMAX. Mais je n'avais pas calé que c'était de l'IMAX 3D HFR (high frame rate). Niveau 3D, comme d'habitude ça dépend beaucoup des plans mais au moins le film a été tourné en 3D et ce n'est pas de la post-prod. Le HFR par contre c'est insupportable. Il y a une raison pour laquelle les TVs modernes permettent de désactiver les options type "compensation de mouvement". Mais le pire est que tout le film n'est pas en HFR donc on passe de plans en 24 i/s à des plans à 48. C'est TRES distrayant. Mais au delà de l'aspect technique, tout le design est super bien pensé particulièrement le mecha-design à tel point qu'on se prend à rêver d'un space opera à la sauce Cameron.Je n'étais pas un gros fan du premier Avatar mais je respecte beaucoup le cinéma de Cameron. Il fait partie des rares cinéastes qui peuvent dire "je vais faire ce que je veux et tant pis si je noie Kate Winslet ". C'est ce qui rend cette suite aussi frustante. Ca aurait pu me être un nouveau Terminator 2 ou un nouveau Aliens, à savoir une suite qui enterre l'original et qui devient une nouvelle référence du cinéma d'action. Mais à la place il faut se contenter d'un machin super-convenu et tout formaté conçu pour ne pas faire vagues et de ramasser des masses de pognon.