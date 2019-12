Playground BRicole encore Forza Horizon 4

72 joueurs, une zone qui rétrécit, des drops réguliers de matos : non on ne vous parle pas de la dernière mise à jour de PUBG mais bien de The Eliminator, la dernière excentricité du studio Playground Games qui avait déjà apporté l'improbable univers LEGO Speed Champions à son Forza Horizon 4 cet été. Dans ce mode battle royale (?!), tout le monde commence avec une Mini Cooper de 1965 et devra éliminer ses adversaires dans des un-contre-un se déroulant sur l'immense map du jeu qui va rétrécir au fur et à mesure. En gagnant des courses et/ou en récupérant les Car Drops sur la carte, on débloque des voitures plus puissantes qui vont nous permettre de survivre plus longtemps et ainsi de suite jusqu'au top 1.Cette extension de Forza Horizon 4 sera donc disponible plus tard dans la journée via une mise à jour gratuite et sera accompagnée d'une micro-campagne introduisant le mode de jeu et permettant de débloquer la Renault Mégane R26.R de 2008, la Porsche 2016 911 GT3 RS Pre-Order Edition et la Mercury Cougar Eliminator de 1970, plus de quoi relooker votre avatar aux couleurs du championnat.