Play Next : remède à choisir

Entre les soldes permanentes et la profusion de bundles, le joueur du XXIsiècle souffre d’un mal nouveau : la surabondance de choix . Les symptômes sont bien connus, le patient fait défiler les milliers de titres de sa ludothèque durant de longues minutes, puis, incapable d’en choisir un, se résigne et abandonne pour aller faire de même sur Netflix.Heureusement le laboratoire pharmaceutique de Steam vient de dévoiler sa pilule miracle, baptisée Play Next , elle est efficace dès la première prise. Son principe actif, l’apprentissage artificiel, sélectionnera pour vous trois titres encore non-joués de votre ludothèque en se basant sur vos activités précédentes.