Planet of Lana II: une date de sortie et une démo pour bientôt
par Buck Rogers, email
C’est peu dire que Planet of Lana nous avait emballé lors de sa sortie, d’ailleurs la dernière phrase du test de Laurent disait textuellement : « On souhaite en tous cas beaucoup de réussite à Wishfully pour que ce premier jeu soit un succès commercial afin qu'ils puissent, espérons-le, nous offrir encore d'autres expériences ludiques de cette qualité. ». Nos vœux avaient été exaucés, et billou avait même eu la chance de faire un aperçu de sa suite à venir Planet of Lana II: Children of the Leaf lors de la Gamescom 2025.
Il ne manquait plus que la date de sortie, et c’est désormais réparé, puisque l’éditeur Thunderful Publishing a publié une bande-annonce pour préciser que le jeu arrivera dans moins d’un mois, le 5 mars prochain. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle, puisqu’une démo est prévue pour très bientôt, le 11 février.
