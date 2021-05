Phantom Abyss, la chasse au trésor de Devolver

S'il est bien quelque chose que l'on ne peut pas reprocher à Devolver Digital , c'est de sortir des jeux qui se ressemblent tous. La preuve une fois de plus avec l'annonce de leur prochain titre : Phantom Abyss , développé par un petit studio australien inconnu au bataillon, Team WIBY Pour résumer le concept, on peut dire qu'il s'agit d'une sorte de rogue-like de parkour / plate-forme, en multi asynchrone, avec un fouet / grappin. Honnêtement, on se demande un peu si un tel concept n'a pas été trouvé en épinglant plein d'idées sur un mur et en lançant des fléchettes au hasard.En gros, il faudra parcourir des niveaux générés procéduralement truffés de pièges divers dans le but de récupérer une idole au bout du donjon, "accompagné" par les fantômes des joueurs ayant précédemment essayé le même niveau mais n'ayant pas réussi à arriver au bout : on pourra ainsi les suivre pour repérer les bons trajets et éviter les pièges qui leur auraient été fatals. Chaque joueur dispose d'une seule tentative par donjon, et si un joueur parvient à récupérer le gros trésor du niveau, celui-ci disparaitra et ne pourra plus être joué par personne.Ca a l'air au moins aussi casse-gueule que les niveaux que l'on parcourra, et il faut espérer que les développeurs aient prévu suffisamment de pièges et de salles pour que l'on ait pas l'impression de faire toujours la même chose d'un donjon à l'autre avec juste un changement dans l'ordre d'enchaînement des épreuves. C'est à ça que servira notamment l'accès anticipé du jeu, prévu pour débuter en juin.