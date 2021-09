Perfect Dark : The Initiative appelle des renforts

Vous l'aviez peut-être oublié, mais Microsoft avait annoncé aux Game Awards en fin d'année dernière un nouvel épisode de Perfect Dark , dont on savait uniquement qu'il était développé par le tout jeune studio interne The Initiative , dirigé par Darrell Gallagher, l'ancien boss de Crystal Dynamics . Aujourd'hui, après pas loin d'un an de silence radio total, on apprend que Gallagher avait visiblement envie de rebosser avec ses anciens collègues, puisque Crystal Dynamics vient prêter main forte à The Initiative pour le développement de ce reboot des aventures de Joanna Dark. On se demande pourquoi Crystal Dynamics (qui n'a pas vraiment d'expérience en la matière autre que "on a fait un jeu avec une meuf qui a bien marché") plutôt que Rare (les créateurs du jeu original, déjà dans le giron de Microsoft), mais on est content pour CD qu'ils puissent se changer un peu les idées après le fiasco Avengers.