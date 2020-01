Paye ta stat

Il y a certaines fonctionnalités qu'on prend pour acquises car elles ne coûtent pas grand chose à développer et sont présentes dans certains types de jeux depuis la nuit des temps. Prenez les FPS multi par exemple. Quand on affiche le tableau des scores, on s'attend à voir le nombre de types qu'on a tué et le nombre de fois qu'on a crevé. Le rapport meutres/morts (K/D en anglais) est un bon indicateur de performance surtout dans les modes Deathmatch et Team Deathmatch.Pourtant à sa sortie, Call Of Duty Modern Warfare (le reboot de 2019) n'affichait pas le nombre de morts dans le tableau des scores en Team Deathmatch. Les joueurs ont pensé à un simple oubli et ont réclamé le retour de la fonctionnalité. Elle a fini par arriver en partie mi-décembre sous forme d'un DLC payant. Le pack Mother Russia vendu $20 comporte une montre qui affiche la fameuse statistique manquante.Il est aussi courant dans les jeux de baston modernes comme Street Fighter IV et V d'afficher le frame data souvent dans le mode entrainement . Il permet de comprendre le temps d'exécution d'un coup en nombre d'images rendues afin de savoir quand cogner. Namco s'est dit qu'il y avait du beurre à se faire là-dessus. La fonctionnalité est donc présente dans Tekken 7 sous forme d'un DLC payant . Alors oui ce n'est que $3 et c'est aussi inclus dans le season pass. Mais si les joueurs cautionnent ce genre de pratique, quelle sera la suite ?