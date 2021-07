Path of Expedition

On croyait que Path of Exile: Ultimatum serait la dernière extension avant Path Of Exile 2 mais on se trompait puisque Grinding Gear Games vient de sortir une 30ème extension du jeu nommée Path of Exile: Expedition. Au menu : une nouvelle mécanique d'expéditions (forcément), le retour du mode Battle Royale sorti pour la déconne en 2018 mais qui finalement revient tellement à la mode qu'il serait dommage de s'en priver, 19 nouvelles gemmes, des objets uniques, et plus intéressant un début de rééquilibrage des premiers niveaux du jeu jugés désormais trop faciles.On vous colle dans la suite le teaser officiel et la présentation vidéo de Chris Wilson qui vous explique tout celà en détails mais en 40 minutes.