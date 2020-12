Parkitect : le parc à huit

On ne vous a jamais parlé de Parkitect et on a eu bien tord. Le jeu de Texel Raptor vous permet de créer et gérer un parc d'attraction à la Theme Park / RollerCoaster Tycoon. Ne vous laissez pas avoir par ses graphismes mignons avec des visiteurs chibi : Parkitect est un jeu touffu et complexe qui vous permettra de gérer les moindres détails de votre parc. Le jeu a été créé à la base par trois personnes et connait un succès grandissant sur Steam Un des aspects qui le diffère de la concurrence comme le Planet Coaster de Frontier est la possibilité de construire à la main tous les bâtiments de votre parc poussant la customisation à son maximum. Et si vous trouvez que c'est trop long à faire tout seul, Parkitect est désormais jouable jusqu'à huit en co-op en ligne. Mine de rien, le co-op est assez rare dans les jeux de gestion. Attention par contre : tout le monde doit posséder les DLCs pour les utiliser. Mais vous pourrez construire un parc ensemble aussi bien dans le mode bac à sable que dans les 26 scénarios de la campagne. Choisissez bien vos partenaires histoire que Parkitect ne devienne pas une Prisedetect.