Palworld fait un carton

Le premier gros carton de l'année s'appelle Palworld. Sorti il y a deux jours sur Steam en évaluation précoce , le jeu de Pocketpair s'est déjà vendu à 2 millions d'exemplaires et est numéro un des jeux les plus joués sur Steam. Les serveurs d'Epic Games (c'est un jeu Unreal qui utilise les services d'Epic ) ont même eu du mal à tenir quand plus de 700 000 joueurs étaient connectés. Mais en fait Palworld, c'est quoi ?On le décrivait comme " Pokémon avec des flingues ". En réalité c'est plus un jeu de survie à la Ark qu'un RPG à la Pokémon. Il y a une composante Harvest Moon vu qu'on peut jardiner et même une composante Satisfactory vu qu'on peut créer des chaines de production, réduire en esclavage sespals et les faire travailler jusqu'à la mort dans ses usines. Il y a aussi des donjons, la possibilité de faire reproduire sespals et du co-op à 4 en ligne. La comparaison avec Pokémon via surtout du design des Pals et de leur direction artistique qui semble sortir tout droit de Game Freaks.Du coup il y a deux camps chez les fans de Pokémon : il y a ceux qui crient au plagiat et il y a ceux qui sont contents d'avoir un jeu Pokémon "adulte". Libéré des contraintes de la licence, Pocketpair fait "what Nintendon't" comme on disait à l'époque.