Oxenfree 2 repoussé

Ca faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu droit à une nouvelle annonce de report à 2023, donc on remercie Night School Studio de se dévouer : Oxenfree 2 annoncé en 2021 et prévu pour sortir à la base cette même année, ne verra finalement le jour que l'année prochaine . Ca ne surprendra pas grand monde vu le peu d'annonces autour du jeu, mais au moins c'est confirmé. Comme d'habitude, les devs veulent offre la meilleure expérience qui soit aux joueurs etc. etc., mais ils justifient aussi ce report avec la volonté de proposer plus de langues pour la localisation de leur jeu.