Indie World du 14/04 : le gros résumé

Road 96

Aerial_Knight’s Never Yield

Last Stop

Hindsight

OlliOlli World

The Longing

There is No Game: Wrong Dimension

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Cris Tales

Getsu Fuma Den: Undying Moon

Aztech Forgotten Gods

Skul: The Hero Slayer

Les jeux en vrac

Oxenfree 2: Lost Signals

Si vous êtes passé à côté de l’Indie World d’hier soir, voici un bref récap. Pour les petits nouveaux et petites nouvelles, il s’agit d’un dérivé des Nintendo Direct, mais centré sur les jeux indés à venir sur Nintendo Switch . Et il y a encore eu du lourd, avec évidemment son lot de nouveautés et de portages.Annoncé en fin d’année dernière pour une sortie sur PC,s’annonce cette fois-ci sur Switch. Développé par le studioà qui l’on doit Lost in Harmony et 11-11 Memories Retold, ce road trip nous transportera dans une belle aventure à travers les Etats-Unis. Outre la direction artistique très chouette et une bande son avec Toxic Avenger, Cocoon ou encore Robert Parker, la bonne idée tient dans le fait de proposer une narration avec plusieurs embranchements. Le but étant toujours le même, à savoir fuir le pays, mais le chemin pour y arriver sera toujours très différent, avec de nombreux personnages, paysages, routes, etc. Ça a l’air vraiment cool, donc à surveiller de très près, en attendant d’avoir une date de sortie pour l’instant fixée à un vague “courant 2021”.Déjà prévu sur Steam ( par ici ) , le très cool Neil Jones, à savoir le créateur et développeur de, et balançant face caméra qu’il a fait son jeu à Detroit, afin de “me créer une place dans une industrie qui avait auparavant refusé de m’en laisser une”. Ça trashtalk en direct et son jeu a l’air bien cool et plutôt adapté au format Switch (une démo est déjà sur l’eShop, par ici ). La date de sortie est fixée au 19 mai et on aimerait bien aussi une sortie de l’OST signée Daniel Wilkins au format vinyle.Place àet l’édition de, un jeu développé par Variable State. Pas de Battle Royale en vue, mais plutôt un aventure narrative se déroulant à Londres, avec les trois histoires entremêlées. Le tout a l’air très porté sur le surnaturel, mais aussi sur le ressenti. Comme d’habitude, ça a l’air très intéressant dès qu’il s’agit d’Annapurna Interactive et c’est prévu sur Switch et aussi sur PC, Xbox, PS4 et PS5, pour le mois de juillet.On reste chezet, un titre développé par Joel McDonald, qui signe donc son second jeu après Prune en 2015. Ici, il lâche les mobiles pour aller sur PC et Switch, en proposant un jeu narratif qui nous fera probablement sortir les mouchoirs. Le but sera de vivre la vie d’une femme, de sa naissance à aujourd’hui, de donner (ou de comprendre ?) un sens à sa vie, de comprendre ses rêves… C’est prévu courant de cette année.Vous avez kiffé les deux OlliOlli, ces excellents jeux de skateboard par le petit studio? Et bien vous allez sûrement adorer sa suite,, sauf si vous souhaitez un jeu arcade. Pour ce troisième épisode, les développeurs sont restés sur leur skate, mais ont vu plus grand, plus large, plus de personnages à rencontrer, plus de quêtes, plus de tout. Bref, une sorte d’open world 2D pour OlliOlli. À voir ce que ça donne et surtout si le gameplay est resté aussi technique. Dans tous les cas, ce petit bijou à roulettes est prévu sur Switch, PC, Xbox, PS4 et PS5, dès cet hiver. Oui, il faudra patienter un peu.Place àdu studio Seufs (en Allemagne), qui a mis son plus beau t-shirt noir, son pantalon noir et a bien coiffé ses cheveux noirs, pour nous parler d’une balade qu’il a fait il y 9 ans dans une caverne un peu morbide. Une introduction un peu spéciale, mais qui laisse découvrir ensuite The Longing, un jeu vraiment pas comme les autres. Le but sera d’attendre 400 jours réels de la vraie vie pour que le roi, coincé dans cette caverne, puisse se libérer. Il sera évidemment possible d’accélérer un peu les choses, notamment en laissant ce petit personnage lire des livres, comme du Nietzsche ou même Moby Dick, ou en résolvant quelques énigmes. Le mieux étant que tout cela est déjà disponible sur l’eShop ( par ici ). Un jeu parfait pour le prochain confinement.Déjà disponible sur Steam depuis août 2020, le titre dedébarque maintenant sur Switch. Et quand on voit les bons retours de ce jeu qui n’en est pas un, on se dit que ce petit portage est une bonne idée. Ce gros délire est maintenant disponible sur l’eShop, via ce lien On en a déjà parlé et on sera un paquet de monde à l’acheter dès sa sortie, maissortira bien sur Switch. L’annonce a été faite via Cyrille Imbert, le PDG de, accompagné de Jean-François Major de. La date de sortie n’est pour l’instant pas trop fixée, mais on a tout de même une année : 2021. Ça a l’air totalement fou et j’ai déjà beaucoup trop hâte d’y jouer à 4 en local dans la même pièce, tout en mangeant des pizzas.Encore une fois, Cris Tales revient dans un Direct. Ce très joli RPG édité paret développé chez les colombiens de Dreams Uncorporated et SYCK, débarque sur Switch le 20 juillet prochain !Oh ! Un jeu de chez, ou plutôt développé par. Avec sa direction artistique orienté japon féodal,mixe des éléments de hack’n’slash et roguelite, le tout avec une vision en 2D. C’est hyper joli et, pour briller en société, sachez qu’il s’agit de la suite de Getsu Fuma Den, sorti en 1987 sur Famicom. Si cela vous branche, il faudra néanmoins patienter l’année prochaine pour mettre les mains dessus.Petite nouveauté venant du Mexique,débarque avec quelques explications supplémentaires de Guille de Lienzo, l’une des personnes derrière ce jeu. Ça a l’air cool, ça parlera du Mexique (pour un studio Mexicain, c’est pratique), et c’est attendu pour l’automne 2021.Vous voulez Hollow Knight: Silksong ? Et bien vous aurezà la place ! C’est presque pareil, mais avec plus de bagarre, de dash, de squelettes et de pixels. Et ce sera très bien pour une sortie cet été.Comme d’habitude, il y a un segment de jeux balancés un peu à l’arrache, soit parce qu’ils ont déjà été présentés, soit parce qu’il n’y a pas encore assez de choses à en dire. On a donc pu voir(été 2021),(août),(printemps),(mai),(courant 2021),(22 juin),(juin) ou encore, sorti en avril 2012 sur Xbox 360, qui revient sur Switch au doux prix de 14,99 € (ahah) et déjà disponible One more thing ! La grosse annonce est donc, prévu sur Switch et Steam pour cette année. C’était donc sur ce jeu quetravaillait depuis la sortie d’After Party. Très peu d’informations dans cette bande-annonce, mais on sait tout de même que l’histoire se déroule 5 ans après le premier épisode, en reprenant sa direction artistique, mais pas forcément les mêmes personnages. Petite cerise sur le gâteau, le titre est édité par MWM Interactive, et prévoit donc des textes en français dès le jour de la sortie.