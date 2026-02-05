ACTU
Overwatch 2 abandonne le 2
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a quelques années sortait Overwatch 2 qui était plus une grosse extension qu'une suite. Puis les serveurs d'Overwatch premier du nom ont fermé et le jeu est arrivé sur Steam. Il était même question d'une campagne jouable en co-op. Le jeu a progressivement perdu en popularité, les avis Steam sont devenus négatifs et la campagne en question n'est jamais sortie et a fini par être annulée.
Bref, il était temps de redorer le blason de la licence. Blizzard vient d'annoncer un paquet de choses. Chaque année le jeu recevra une nouvelle extension gratuite. La première, Reign of Talon, arrivera ce mardi et introduira 5 nouveaux héros en même temps, un record pour le jeu. L'interface du jeu sera refondue de fond en comble. 5 autres nouveaux héros et deux nouvelles cartes devraient sortir cette année. Il est aussi question de mieux intégrer le lore et l'histoire du jeu directement dans le gameplay via des changements dans les cartes et des dialogues entre les personnages.
Pour fêter le tout, le jeu va aussi changer de nom. Blizzard fait encore plus fort que Valve : non seulement il n'y aura jamais d'Overwatch 3 mais en plus Overwatch 2 s'appelle désormais Overwatch. Le seul 2 qu'ils conservent est celui de la Switch. Une version Switch 2 est en développement (pour l'instant le jeu repose sur la rétro-comp) et devrait sortir au printemps
Bref, il était temps de redorer le blason de la licence. Blizzard vient d'annoncer un paquet de choses. Chaque année le jeu recevra une nouvelle extension gratuite. La première, Reign of Talon, arrivera ce mardi et introduira 5 nouveaux héros en même temps, un record pour le jeu. L'interface du jeu sera refondue de fond en comble. 5 autres nouveaux héros et deux nouvelles cartes devraient sortir cette année. Il est aussi question de mieux intégrer le lore et l'histoire du jeu directement dans le gameplay via des changements dans les cartes et des dialogues entre les personnages.
Pour fêter le tout, le jeu va aussi changer de nom. Blizzard fait encore plus fort que Valve : non seulement il n'y aura jamais d'Overwatch 3 mais en plus Overwatch 2 s'appelle désormais Overwatch. Le seul 2 qu'ils conservent est celui de la Switch. Une version Switch 2 est en développement (pour l'instant le jeu repose sur la rétro-comp) et devrait sortir au printemps