Tel un anti-vaccin après une soirée Covid, Flash était sous respirateur artificiel depuis quelques temps. Mais Adobe vient de débrancher la prise en arrêtant le support de la techno le 31 décembre 2020. La plupart des navigateurs ont déjà commencé à bloquer le contenu Flash et Windows le bloque même au niveau de l'OS. Du coup Facebook a aussi bloqué les jeux Flash sur son service signant ainsi la mort de FarmVille . Le jeu ultra-populaire de Zynga (30 millions de joueurs actifs par jour à son sommet !) est devenu la référence en matière de game design pour toute une série de jeux Facebook puis smartphone consistant à cliquer pour récolter des machins et à payer avec de l'argent réel sous peine d'attendre de longues heures.Bref, on ne le régrettera pas mais on regrettera tout le reste à savoir les trois tonnes d'animations rigolotes et de petits jeux qui permettaient de passer le temps au bureau ou en classe d'UML.Heureusement, tout n'est pas perdu. On vous a déjà parlé du projet Flashpoint mais une deuxième initiative a été lancée fin Novembre par The Internet Archive . Plus de 2400 projets Flash sont en ligne et jouables dans votre navigateur sans nécessiter de plugin grâce à WebAssembly. Il y a des classiques comme The End Of The World ou Alien Hominid . Flash est mort l'esprit qui l'animait vit toujours. Itch.io est rempli de jeux jouables dans votre navigateur et qui rappellent un peu cette époque bénie du web où les gens créaient du contenu non pas pour se faire du fric mais juste parce que c'était marrant.