One Piece Odyssey présente son système de jeu en vidéo

Non, cette news n'a pas été sponsorisée par une association d'ophtalmologistes . En dehors de ses qualités techniques très limitées, le narrateur de la vidéo de présentation ci-dessous vous rappellera un nombre de fois conséquent que One Piece Odyssey sera un RPG. Dans le cas où cela ne nous aurait échappé. C'est même un RPG au tour par tour plus précisément, un choix étrange vu le côté très percutant de One Piece . Mais cela devrait ravir les fans de la série, de ce style de jeu et qui ne sont pas trop regardant sur l'aspect technique d'un titre.Pour nos fidèles lecteurs que cela concernerait, One Piece Odyssey sera disponible sur Steam le 12 janvier 2023 ou le 13 janvier sur PS4, PS5 et Xbox Series.