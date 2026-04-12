ACTU
On souffre à The Pines
par Buck Rogers, email
Révélé récemment via une bande-annonce aussi intrigante que dérangeante, The Pines se présente comme une expérience horrifique narrative où l’exploration et la tension psychologique iront de "pair" au cœur du gameplay. Le joueur évoluera dans un environnement forestier inquiétant, où chaque pas semble peser un peu plus lourd. Ici, vous n’aurez pas que de l’évasion…
Oui en effet, on y retrouve une tendance forte du jeu vidéo indépendant, celle du slow burn horror, un genre qui privilégie l’atmosphère à l’action brute, en installant les personnages, les décors et l’ambiance avant que quoi que ce soit de véritablement effrayant n’arrive. Le titre semble ainsi s’inscrire dans une tradition où l’on ne fuit pas seulement un danger, mais également une sensation persistante d’inconfort.
The Pines, c’est avant tout un lieu, c’est-à-dire une forêt isolée, presque hors du temps, où le gland ne tombe jamais loin du chêne. Le joueur incarnera un protagoniste attiré par cet environnement oppressant. Côté gameplay, le titre adopte une vue à la troisième personne, un choix qui renforce à la fois l’immersion et la vulnérabilité du personnage, un parti pris d’ailleurs qui n’est pas sans rappeler la licence Alan Wake.
L’exploration devrait occuper une place centrale, et le jeu semble proposer une structure semi-ouverte, favorisant une progression libre dans un espace dense et labyrinthique, où les zones se connectent de manière organique. Oui, ce n’est pas la taille qui compte. Toutefois, le titre ne se limite pas à une simple promenade angoissante, il y aura également des affrontements qui seront présents, bien que volontairement plus rares, plus brutales, où la gestion des ressources et le timing devraient faire toute la différence.
Derrière The Pines, on retrouve Studio Abattoir, une structure indépendante néerlandaise encore très discrète. Le jeu est pour l’instant confirmé uniquement sur Steam et sans fenêtre de sortie. Comme d’habitude, on restera prudent. Ici, il s’agit ici de leur premier projet, avec tout ce que cela implique en termes d’ambition, car transformer une atmosphère prometteuse en expérience solide restera un défi de taille, surtout pour une petite équipe.
Oui en effet, on y retrouve une tendance forte du jeu vidéo indépendant, celle du slow burn horror, un genre qui privilégie l’atmosphère à l’action brute, en installant les personnages, les décors et l’ambiance avant que quoi que ce soit de véritablement effrayant n’arrive. Le titre semble ainsi s’inscrire dans une tradition où l’on ne fuit pas seulement un danger, mais également une sensation persistante d’inconfort.
The Pines, c’est avant tout un lieu, c’est-à-dire une forêt isolée, presque hors du temps, où le gland ne tombe jamais loin du chêne. Le joueur incarnera un protagoniste attiré par cet environnement oppressant. Côté gameplay, le titre adopte une vue à la troisième personne, un choix qui renforce à la fois l’immersion et la vulnérabilité du personnage, un parti pris d’ailleurs qui n’est pas sans rappeler la licence Alan Wake.
L’exploration devrait occuper une place centrale, et le jeu semble proposer une structure semi-ouverte, favorisant une progression libre dans un espace dense et labyrinthique, où les zones se connectent de manière organique. Oui, ce n’est pas la taille qui compte. Toutefois, le titre ne se limite pas à une simple promenade angoissante, il y aura également des affrontements qui seront présents, bien que volontairement plus rares, plus brutales, où la gestion des ressources et le timing devraient faire toute la différence.
Derrière The Pines, on retrouve Studio Abattoir, une structure indépendante néerlandaise encore très discrète. Le jeu est pour l’instant confirmé uniquement sur Steam et sans fenêtre de sortie. Comme d’habitude, on restera prudent. Ici, il s’agit ici de leur premier projet, avec tout ce que cela implique en termes d’ambition, car transformer une atmosphère prometteuse en expérience solide restera un défi de taille, surtout pour une petite équipe.