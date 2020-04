Old World : Soren Johnson fait du neuf avec du vieux

Soren Johnson a une licence d'histoire et une maitrise en informatique. Du coup c'est assez logique que son genre de choix en temps que développeur soit le 4X. Il a commencé par filer un coup de patte sur Civ III avant d'être le concepteur en chef sur Civ IV, le meilleur opus de la série. Il a ensuite pour EA chez qui il a co-développé Spore avant de partir fonder sa propre boite, Mohawk Games.Après un jeu de stratégie dans lequel on se bat à coups de dollars, Offworld Trading Company, il revient à son premier amour avec Old World . Le jeu s'appelait auparant 10 Crowns et devait être publié par Starbreeze avant leurs soucis financiers. Starbreeze les a lâchés mais Old World a trouvé refuge chez Epic et le jeu est désormais une exclu (temporaire ?) Epic Games Store qui sortira cet été en évaluation précoce. Old World a pour ambition de réinventer le 4X grâce à une série de nouveaux mécanismes. Détaillons un peu.Le premier gros changement comparé à un Civilization est que le personnage qu'on incarne, le chef d'une des sept civilisations proposées, est mortel. Chaque tour de jeu représente une année et on va finir par mourir. Il faudra donc s'assurer d'avoir un descendant ou une descendante pour poursuivre sa partie. La gestion des ressources est toujours présente (nourriture, bois, fer...) et on les dépense pour construire des unités, des améliorations, des merveilles... On peut aussi les acheter sur un marché public et le prix varie selon l'offre et la demande.Les Ordres sont une des nouvelles ressources à gérer. Dans les Civ et la plupart des 4X, chaque unité dispose de ses propres actions à effectuer par tour. Dans Old World, elles se partageront toutes un pot commun d'actions, les Ordres. On pourra donc choisir de ne bouger qu'une seule unité sur une super longue distance ou l'ensemble de ses troupes sur une courte distance. Les Ordres serviront aussi à démarrer des constructions, combattre, faire des actions diplomatiques... Donc il faudra faire des choix cruciaux.On gagne des Ordres chaque tour en fonction de sa Légitimité qui dépend de ce qu'on fait dans les jeux comme construire des merveilles ou gagner un titre ("Le Sage", "Le Vengeur") en fonction de ce qu'on fait. Réaliser des Ambitions est aussi un moyen de gagner des ordres. Réaliser 10 Ambitions permet de gagner une partie. Les Ambitions sont des objectifs générés de manière procédurale en fonction de se qui s'est passé dans le jeu jusqu'à présent et sont tous plus durs que le précédent.Le jeu comporte un système d'Evênements dynamiques qui vous demanderont de faire des choix à des moments-clés et qui écriront l'Histoire de votre civilization ce qui devrait faire plaisir à Ze_Pil0t . Le jeu proposera plus de 1000 Evênements différents souvents inspirés de faits réels. Certains Evênements entraineront plus tard d'autres Evênements. Il y aura même un mode "jeu de rôle" dans lequel on ne connaitra pas l'influence de ses décisions en terme de bonus/malus avant de faire son choix. C'est Leyla Johnson qui a fait les recherches, scénariste sur Old World et épouse de Soren. On aime le côté meta : le jeu est le rejeton du couple et vous impose d'avoir des rejetons pour ne pas perdre.Pour les villes, Old World s'inspire de Civ VI à savoir que chaque ville occupe de base une seule case mais que les batiments et merveilles qu'on construit occupent des case additionnelles. Il va sans dire mais Old World utilise des hexagones pour les cases. Quand on veut rechercher une nouvelle technologie, on pioche quatre cartes dans un paquet virtuel contenant toutes les techno qu'on peut rechercher à ce moment du jeu. On en garde une à savoir la techno qu'on veut rechercher et on remet les trois autres dans le paquet qui est ensuite mélangé. Du coup il n'est plus question de se dire "je lancerai cette recherche plus tard" et la notion d'arbre technologique disparait.Le jeu semble principalement se dérouler durant l'antiquité et devrait tourner sur le PC de votre grand-mère. Confinement oblige, c'est Monsieur et Madame Johnson qui ont enregistré les voix off narrant la première bande-annonce du jeu. Entre Old World et et le Humanking d'Amplitude, les fans de 4K seront gâtés cette année. Ayant moi-même un rejeton en route pour fin août, j'ai hâte de faire un dernier tour d'une main tout en filant le biberon à 2.0 de l'autre.