Oh, un nouveau Dragon Quest sur mobile
À une semaine de l’ouverture du Tokyo Game Show 2025, du 25 au 28 septembre au Makuhari Messe de Chiba, les annonces commencent doucement à tomber. Il faudrait d’ailleurs faire une petite actu pour rassembler un peu les informations concernant les éditeurs et développeurs présents.
Et dans le lot, il y aura Square Enix, qui continue tranquillement d’annoncer des jeux. La fin du mois de septembre accueillera Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, le 5 décembre débarque Octopath Traveler 0, puis Dragon Quest VII Reimagined le 5 février 2026 et dans le courant de l’année prochaine, nous verrons aussi The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Très clairement, ils sont à fond, et ils viennent d’ajouter à cela Dragon Quest Smash/Grow, un nouveau jeu mobile sur iOS et Android prévu pour courant 2026.
Cette première bande-annonce ne laisse pas trop de doute : Square Enix se met aussi à faire de la grosse soupe, qui peut avoir un excellent goût, en mélangeant tous les ingrédients possibles. On y retrouve évidemment le trio gagnant : RPG / roguelite / hack'n'slash, le tout en scrolling vertical. Je vais éviter de partir dans une preview avec juste cette courte vidéo, mais cela semble assez cool.
Enfin, notons qu’il est annoncé comme étant free to play, donc probablement blindé de microtransactions ou d’un mur de difficulté que l’on ne pourra passer qu’en dépensant quelques euros ou des dizaines d’heures de grind. On verra cela bientôt, avec au passage, une bêta fermée du 14 au 21 octobre 2025. Il est possible de s’inscrire par ici, ce que j'ai évidemment déjà fait.
