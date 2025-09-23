ACTU
OD allume des bougies
Après son annonce lors des Game Awards 2023, le projet OD n'a plus donné de nouvelles. Et c'est tout à fait normal, puisqu'Hideo Kojima et ses équipes avaient autre chose à faire, comme terminer Death Stranding 2: On the Beach, sorti le 26 juin 2025. Maintenant que c'est fait, Kojima Productions peut enfin se focaliser sur ses autres projets, dont OD qui ressort du trou avec une nouvelle bande-annonce qui fout les miquettes.
Toujours édité par Xbox Game Studios, le projet commence à prendre forme et on retrouve le trio d'acteur.rices déjà annoncés en décembre 2023, à savoir Sophia Lillis, Udo Kier et Hunter Schafer. Cette nouvelle vidéo nommée Knock est entièrement produite sous Unreal Engine 5 et met clairement l'accent sur une ambiance un peu glauque et flippante, avec Sophia Lillis dans le rôle de l'actrice principale cette fois-ci. Pour le reste, il est assez compliqué de se rendre compte des phases de gameplay ou même de ce que pourrait être le jeu. On se doute tout de même que, pour le moment en tout cas, nous pourrions avoir droit à une sorte de jeu d'horreur en vue FPS, le tout avec des personnages hyper réalistes grâce aux technologies avancées de l'UE5.
En attendant, Kojima oblige, de nombreux messages et trucs cryptiques sont placés ici et là à l'écran, histoire de faire réfléchir un peu les fans sur le net. Et c'est aussi une excellente manière de gagner du temps, puisqu'il n'est pas question de date de sortie ou de plateforme. D'ailleurs, le simple fait que Xbox Game Studios se trouve être l'éditeur peut très bien faire comprendre que ce projet sera disponible partout où c'est possible et donc pas qu'en exclusivité Xbox Series, loin de là.
