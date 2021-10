Nvidia envoie des GeForce 3080 dans les nuages

Vous vous demandez où sont toutes les GeForce 3080 que vous n'arrivez pas à acheter depuis plus d'un an ? Elles sont dans les fermes des connards de mineurs de cyber-billets de Monopoly, bien sûr, ainsi que dans celles des parasites qui les revendent quatre fois leur prix sur eBay grâce à leurs armées de bots, mais on a trouvé un autre coupable : Nvidia lui-même.La boite a en effet décidé de coller plein de 3080 dans les serveurs de son service de streaming GeForce Now . Ainsi, en plus de l'option gratuite qui vous donne accès à un équivalent de GeForce 1060 et de celle à 10€/mois qui vous octroie elle un équivalent de GF 1080 ou 2080, une troisième option va arriver d'ici la fin d'année pour jouer en streaming depuis un serveur hébergeant une RTX 3080. Contrairement aux deux premières options, limitées à du 1080p à 60 FPS, celle-ci permettra de streamer du 1440p à 120 FPS ou du 4K à 60 FPS avec HDR sur le boitier Shield Android TV. En revanche, comme rien n'est gratuit en ce bas monde, le prix augmente de manière très significative et passe à 100€ pour six mois, sachant qu'il faudra en plus avoir la connexion Internet qui va bien (Nvidia recommande du 35 Mbits/seconde minimum) et habiter pas trop loin du datacenter pour profiter du service dans les meilleures conditions avec une latence minimale.Même si on n'est absolument pas fan du concept de jeu en streaming ici et qu'on est des vieilles personnes attachées au concept un peu rétrograde d'avoir son propre PC chez soi avec ses jeux installés directement dessus, il faut quand même reconnaitre qu'avec cette nouvelle offre, Nvidia devrait atomiser la concurrence pour ce qui est de la qualité visuelle. Ce n'est pas ça qui nous fera jeter nos PC flambants neufs à la benne, mais ça pourra sûrement contenter beaucoup de joueurs qui trépignent de ne pas pouvoir changer de GPU depuis l'année dernière : si c'est votre cas, vous n'avez plus qu'à aller inscrire votre nom sur la file d'attente