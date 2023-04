Nuclear Seb

Il y a un peu plus de 2 ans, Sebastien Benard aka Deepnight, pour se détendre de son boulot sur Dead Cells , participait à sa n-ième game jam . Parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Bref, en 48h est né Nuclear Blaze. Sur le theme de "Deeper and Deeper", on y dirige un petit pompier allant lutter contre des feux de plus en plus complexes et comme il le crée aussi pour son fils de 3 ans , le jeu se veut très accessible. Bien que finalement classé 25e de la game jam, le titre se démarque et Sebastien continue d'y travailler sous son propre studio : Deepnight Games . Tant est si bien qu'aujourd'hui il est lui même surpris de voir son jeu finalement sortir pour de vrai, en version boite, sur Switch, PS4 et Xbox One/Series apres sa sortie dématérialisée sur Steam il y a 2 ans . Il n'y a pas à dire : nos frenchies ont du talent.