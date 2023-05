Nouvelle salve de jeux sur Apple Arcade

Arcade Originals

Comme il y a deux ans à la même période, Apple s'est fendu d'un communiqué annonçant pas moins de 20 nouveaux jeux rejoignant dès aujourd'hui Apple Arcade . Enfin "nouveaux" c'est peut-être un peu exagéré dans la mesure où 16 d'entre eux sont des versions +, comprenez par là des jeux déjà présents à la vente sur l'Apple Store et depuis plusieurs années pour certains.Concernant les quatre nouveautés, nous avons un jeu Tortue Ninja exclusif (co-op roguelike plutôt joli), un espèce de Scrabble chez Disney, une suite aux What the Golf What the Bat mais cette fois-ci avec des voitures, et un city builder.Dans les vétérans de l'Apple Store, on citera notamment Getting Over It, Kingdom: Two Crowns Octodad , Temple Run ou bien encore Very Little Nightmares pour les plus connus et intéressants de cette sélection.Sans transition nous avons donc, répartis dans les 2 catégories habituelles (la troisième, Timeless Classics, semble abandonnée), les jeux suivants :TMNT Splintered FateDisney SpellStruckWHAT THE CAR?Cityscapes: Sim BuilderChess Universe+Disney Coloring World+Disney Getaway Blast+Farming Simulator 20+Getting Over It+Hill Climb Racing+Iron Marines+Kingdom Two Crowns+Playdead’s LIMBO+My Town Home - Family Games+Octodad: Dadliest Catch+PPKP+Snake.io+Temple Run+Time Locker+Very Little Nightmares+Une sélection pour tous les gouts, avec du bon et du moins bon, qui ne changera pas l'attrait que peuvent avoir les joueurs pour le service, mais c'est toujours bon à prendre pour les abonnés.Par contre, et même si Apple Arcade semble être leader dans les abonnements sur mobile, la pomme devrait mettre les bouchées doubles afin de ne pas se laisser rattraper par un Netflix qui pousse assez fort ces derniers temps.Et on rappelle évidemment que vous pouvez consulter 24/7 votre Guide Factor Apple Arcade . Du journalisme vidéoludique de qualité à portée de main.