Nouveau remaster : Blade Runner

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le monde. En juin 2019 , on vous expliquait qu'un remaster de Blade Runner était improbable vu que le code et les assets sont perdus dans la nature. Pourtant, Nightdive Studios et Alcon Entertainment bossent sur un remaster du classique de Westwood. Pour le code, ils ont fait comme pour ScummVM : de la rétro-ingénierie qui leur permettra de recréer le jeu dans leur moteur maison, le KEX. Nightdive a utilisé une méthode similaire pour les remasters des deux Turok et de System Shock Pour les assets, on imagine qu'ils vont en extraire une partie et en recréer une autre. Blade Runner: Enhanced Edition comportera entre autres des nouveaux modèles 3D, des nouvelles animations, des nouvelles cinématiques, le support des écrans larges et la possibilité de customiser ses contrôles. Les traductions originelles ont été conservées pour les anglophobes. Blade Runner: Enhanced Edition sortira cette année sur PS4, XO, SW et Steam.