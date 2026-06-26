ACTU
Nouveau jeu : Virtue and a Sledgehammer
par CBL, email @CBL_Factor
La Deconstructeam (Gods Will Be Watching, The Red Strings Club, The Cosmic Wheel Sisterhood) nous a habitué à sortir des jeux plein d'émotions touchant souvent des sujets sensibles et dont le gameplay repose sur des mécaniques simples. Pour Virtue and a Sledgehammer, ils tentent une approche un peu différente vu qu'il s'agit de revisiter ses traumas en défonçant sa ville natale à coups de massue.
C'est à nouveau une collaboration avec le studio Selkie Harbour après Many Nights A Whisper. Comme toujours c'est publié par Devolver Digital qui tente aussi une approche "coup de massue" niveau marketing en créant une bande-annnonce vous demandant "A quelle fréquence vous masturbez-vous ?". Ca sortira cette année sur PC et il y a déjà une démo sur Steam.
C'est à nouveau une collaboration avec le studio Selkie Harbour après Many Nights A Whisper. Comme toujours c'est publié par Devolver Digital qui tente aussi une approche "coup de massue" niveau marketing en créant une bande-annnonce vous demandant "A quelle fréquence vous masturbez-vous ?". Ca sortira cette année sur PC et il y a déjà une démo sur Steam.