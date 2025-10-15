ACTU
Nouveau jeu : Threads Of Time
par CBL, email @CBL_Factor
Si je vous dis "JRPG qui se passe sur plusieurs époques" vous pensez direct à "Chrono Trigger". Ca semble être la grosse inspiration de Riyo Games, un studio canadien, pour leur futur jeu Threads Of Time. Annoncé au TGS l'an dernier, ce JRPG proposera quatre époques différentes et utilisera l'Unreal Engine 5 pour un mélange de 2D/3D qui rappelle Octopath Traveler.
On nous promet un panel de héros variés et des combats au tour par tour dynamiques. Ca sortira à une date inconnue sur Steam et Xbox Cerises et c'est publié par la dépouille d'Humble Games.
