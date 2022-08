Nouveau jeu : Shovel Knight Dig

Yacht Club Games bosse sur Mina The Hollower mais n'a pas oublié le chevalier qui l'a rendu célèbre en sortant un nouveau Shovel Knight appelé Shovel Knight Dig . Il est co-développé par Nitrome et il s'agit de faire son trou en creusant dans les profondeurs d'un donjon rempli de pièges et de monstres. Si en voyant les bandes-annonces vous vous dites que ça a une bonne tête de roguelite, vous avez raison.Au niveau graphismes, Shovel Knight Dig adopte un style 16 bits qui devrait ravir les fans de la SNES. Jake Kaufman est de retour à la BO et le peu qu'on entend sonne super bien (il bosse aussi sur Mina). Le jeu a été annoncé il y a trois ans mais comme on est toujours en retard on vous en parle seulement à moins d'un mois de la sortie : Shovel Knight Dig sort le 23 septembre sur Steam (Deck), Switch et Apple Arcade.