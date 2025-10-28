ACTU
Nouveau jeu : RV There Yet?
par CBL, email @CBL_Factor
RV There Yet? (RV signifie camping-car et le titre est un jeu de mot avec "Are we there yet ?") est le premier jeu de Nuggets Entertainment. Le concept est simple : après des vacances à la montage, il faut rentrer à la maison mais la route est rempli d'obstacles allant de l'étang au ravin. Ca se joue jusqu'à 4 en co-op : un qui conduit le camping-car et trois qui aident en donnant des directions ou en réparant le bousin tout en fumant des clopes et en buvant des bières. Ca a l'air bien débile et ça coûte moins de 8 euros. Et ça fait un carton : le jeu s'est écoulé à 1,3 million d'exemplaires en moins d'une semaine. Et c'est loin d'être le premier dans ce cas.
Tous les mois ou presque, il y a un jeu Steam "viral" que tout le monde s'arrache. On peut citer récemment R.E.P.O., PEAK ou Schedule I. On retrouve les même éléments à chaque fois : un petit prix, des graphismes simples, un mode co-op et la garantie de bien rigoler en jouant ou en regardant quelqu'un y jouer sur Twitch. Oh, et zéro marketing.
Un autre exemple est Escape From Duckov sorti il y a moins de deux semaines. Cette fois-ci, il s'agissait d'un jeu de survie solo vu de dessus au titre inspiré par Escape from Tarkov mais avec des canards. Il faut construire sa planque, améliorer son équipement et tenter de survivre. En moins d'une semaine le jeu a dépassé le million d'exemplaires vendus et a fait une pointe à 300 000 joueurs simultanés, presque autant que Battlefield 6.
Au final c'est logique : les joueurs cherchent avant tout quelque chose de marrant et d'original à jouer. Si ça peut être partagé entre potes, c'est bonus. Si ça tourne une machine d'avant-guerre, c'est jackpot.
