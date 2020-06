ACTU Nouveau jeu : Metal Slug Code: J CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Dans la série "pourquoi ils ne font pas un nouvel opus en 2.5D ?", parlons aujourd'hui de Metal Slug. Dans un monde parfait, Arc System Works développerait pour le compte de SNK un reboot de la série destiné aux PC et consoles. Mais dans la dystopie actuelle, c'est Timi Studios (une branche de Tencent) qui développe un jeu mobile appelé provisoirement Metal Slug Code: J.



Dans la première bande-annonce, on découvre des graphismes ma fois pas dégueu du tout et des remakes de niveaux des trois premiers Metal Slug. Mais il y a aussi des choses qu'on n'aime pas du tout comme une barre de vie, des grosses cibles sur les ennemis et une interface envahissante. Le tout sortira cette année sur iOS et Android et sera probablement un free-to-play.