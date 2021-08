Nouveau jeu : Marvel’s Midnight Suns

Jake Solomon est le lead designer de XCOM Enemy Unknown et de sa suite. C'est aussi un fan de comics Marvel qui adore le crossover Rise of the Midnight Sons dans lequel Dr Strange, Ghost Rider, Blade et plein d'autres s'allient pour affronter Lilith, la mère de tous les démons. Mélangez les deux et vous obtenez Marvel’s Midnight Suns, un jeu de stratégie au tour par tour dans l'univers Marvel.On y incarnera Le Chasseur, un héros créé par l'occasion qui sera customisable des pieds à la tête. On sera accompagné dans sa quête par Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Blade, Nico Minoru, Magik, Ghost Rider (version Robbie Reyes), Wolverine et d'autres héros non annoncés. Pour chaque mission, on devra en choisir trois histoire de latter le cul des ennemis. Entre deux missions, on se promènera librement et en vue à la troisième personne dans L'Abbaye, le QG de la troupe. Là on pourra faire copain-copain avec les membres de son équipe.Comme personne ne meurt jamais réellement dans l'univers Marvel (à part Oncle Ben car c'est toujours un succès), il n'y aura pas de permadeath. Par contre on sera beaucoup plus puissant que dans XCOM et le décor aura de l'importance avec possiblité de bondir des voitures ou de jeter des objets d'un bout à l'autre de la carte. Le tout sortira sur PC, Playstation, Xbox et Switch en mars 2022. Il faudra attendre la semaine prochaine pour voir du gameplay.