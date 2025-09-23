ACTU
Nouveau jeu : Mars Attracts
par CBL, email @CBL_Factor
Two Point Museum fait partie des meilleurs jeux de gestion sortis récemment. Regardez le long test de Stéphanie Sterling pour vous convaincre. Mais pour ceux qui le trouvent trop sage, il existe une alternative : Mars Attracts. Le nouveau jeu d'Outlier permet de créer une sorte de musée/parc d'attractions dans lequel on enlève des humains afin de les placer dans leur habitat naturel pour le plaisir d'extra-terrestres sadiques. On peut aussi torturer les humains mais il faut faire gaffe à ce qu'ils ne s'échappent pas !
Derrière le côté décalé se cache une vrai jeu de gestion avec du poil aux pattes. Il faut non seulement s'assurer que les visiteurs s'amusent mais aussi nourrir les humains pour qu'ils durent. Si le nom du jeu ou le design des aliens vous fait penser à Mars Attacks!, le film de Tim Burton, c'est normal : le jeu a obtenu la licence officielle. Bon par contre c'est pas très beau mais ça devrait tourner sur n'importe quel PC. C'est vendu 25 euros en évaluation précoce sur Steam et les avis sont plutôt bons.
