Nouveau jeu, Itachi: Haunted Abodes - Wandering Through 2000s Tokyo Culture
par Buck Rogers, email
Derrière ce titre à rallonge, se cache la prochaine production du studio indépendant room6. Dans un format mélangeant roman graphique dans un style manga et mécanismes pointer-cliquer, vous vous baladerez au cœur du Tokyo des années 2000 dans une aventure mêlant suspense et paranormale.
Une agence immobilière va profiter du jeune Itachi, étudiant sans domicile fixe, et il servira d’appât à chaque fois, en résidant dans les quatre lieux où se déroule d’étranges phénomènes. Très sociable, il sera chargé de recueillir des informations auprès des voisins, et dans d’autres lieux emblématiques de la Métropole liées à l’enquête.
L’autre personnage jouable sera Tanuki, l’employé de l'agence immobilière qui a filé le job à Itachi. Il a la possibilité, contrairement à ce dernier, de voir les spectres hantant les maisons, nommé les "Landgods" dans le jeu. Il sera également le seul à pouvoir lancer le rituel pour s’en débarrasser, mais pour cela il ne faudra pas faire trop d’erreur sur leur nom, leur lieu d'origine et la cause du décès de la personne qui était logée dans l’habitation. D’où la nécessité de mener une enquête rigoureuse, sinon, c’est Itachi qui va manger sévère.
On en saura plus avec le temps, d’ailleurs il ne faudra pas être pressé puisqu'Itachi: Haunted Abodes - Wandering Through 2000s Tokyo Culture n’est pas attendu avant 2027 sur Steam.
