ACTU
Nouveau jeu : IRON NEST: Heavy Turret Simulator
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a jeu de niche et jeu de niche. IRON NEST: Heavy Turret Simulator est d'un niveau de nicherie rarement atteint vu qu'il vous permet d'opérer une batterie d'artillerie. Mais il ne s'agit pas d'un tower defense où on dégomme tout ce qui bouge. Chaque tir nécessite un nombre de manoeuvres assez absurdes avant même de faire feu, il faut calculer la solution de tir à partir d'un l'angle et d'une distance. Puis il faut tracer la position sur la carte.
On peut même envoyer des avions en reconnaissance pour prendre des photos aériennes. Ca fait beaucoup de boulot pour tirer un coup. Forcément c'est vu en première personne pour immersion maximale et c'est accompagné par une BO sortant tout droit des coeurs de l'Armée Rouge. C'est développé par un type tout seul et ça sortira an août sur Steam et une démo est déjà dispo.
On peut même envoyer des avions en reconnaissance pour prendre des photos aériennes. Ca fait beaucoup de boulot pour tirer un coup. Forcément c'est vu en première personne pour immersion maximale et c'est accompagné par une BO sortant tout droit des coeurs de l'Armée Rouge. C'est développé par un type tout seul et ça sortira an août sur Steam et une démo est déjà dispo.