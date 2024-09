Nouveau jeu : Heroes of Might & Magic: Olden Era

Le temps passe vite : il s'est écoulé 9 ans depuis la sortie d' Heroes VII mais surtout Heroes Of Might & Magic fêtera ses 30 ans en 2025. Pour fêter le tout, Ubisoft va sortir un nouvel opus ! Comme pour tous les Heroes d'Ubi, c'est développé en externe. Après Nival Interactive pour Heroes V (le summum de la série à mon avis), Black Hole Entertainment pour Heroes VI (les choses commencent à se gâter) et Limbic Entertainment pour Heroes VII (au secours), c'est au tour du studio Unfrozen de reprendre le flambeau. C'est un studio d'une cinquantaine de personnes basé à Chypre et célèbre pour le jeu Iratus , un jeu de rôle tactique roguelike.Ce nouveau Heroes s'appelle Heroes of Might & Magic: Olden Era et n'a pas de numéro car il s'agit d'un épisode 0. Le jeu est en 3D toute mignonne avec une touche de cel-shading et de tilt-shift pendant les combats. Le gameplay ne semble pas avoir beaucoup changé : on construit sa ville, on recrute des troupes, on bat la campagne avec son ou ses héros à la recherche de ressources et d'expérience puis on va péter la gueule du méchant. J'ai mis du temps à comprendre que les Total War et surtout Total War Warhammert étaient des Heroes-like mais avec des combats en temps réel.Les combats de Olden Era seront comme les précédents Heroes à savoir au tour par tour. Six factions seront présentes de base : Temple, Necropolis, Sylvan, Dungeon, Hive et une encore inconnue. Il y aura une campagne jouable seul ou en co-op, un éditeur de scénario qui permettra de les partager entre potes et un mode arène pour ceux qui veulent juste faire du combat de héros. Ca sortira en évaluation précoce sur Steam au deuxième trimestre 2025.A noter au passage que le fort sympathique Songs Of Conquest est sorti d'accès anticipé début mai . Globalement c'est un Heroes III indie qui comporte aussi un mode co-op et un éditeur de cartes et qui tourne à merveille sur Steam Deck.