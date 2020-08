Nouveau jeu : Gotham Knights

DC a fini par dévoiler le jeu sur lequel Warner Bros Games Montreal bosse : Gotham Knights. Après la mort de Batman, ses disciples prennent le relai dans la luttre contre le crime à Gotham City. Il y aura donc quatre personnages jouables: Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin (oui, les trois Robin sont présents à l'appel). Chacun aura un style de combat et des compétences différentes. Robin par exemple peut se téléporter grâce au satellite de la Justice League nous dit-on.Gotham Knights sera jouable seul ou à deux en co-op et c'est la grande nouveauté de cet épisode. Au niveau de l'histoire, on affrontera les méchants classiques de l'univers mais le méchant ultime sera bien la Court Of Owls comme le laissait suggérer les fuites autour du jeu. 2020 oblige, on gagne des XPs et des niveaux. Les ennemis qu'on rencontre grimpent aussi de niveau en fonction de celui du joueur y compris les boss. Gotham Knights sortira en 2021.