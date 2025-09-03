ACTU
Nouveau jeu en accès anticipé, CyberTaxi: Lunatic Nights
par Buck Rogers, email
Vous êtes coincé dans la ville de Prison City, qui n’est pas sans rappeler l'île de Manhattan d'Escape from New York. Vous êtes chauffeur de taxi, où vous devrez accomplir des courses, on va dire de façon musclée, un peu à la manière de la Trauma Team dans Cyberpunk 2077. Malheureusement, votre sœur accusée à tort se retrouve piégée dans ce cauchemar dystopique, et vous devrez l’aider à fuir.
Voici en quelques lignes le principe de CyberTaxi: Lunatic Nights, le jeu de Hed Media Games sorti hier en accès anticipé sur Steam. Mêlant simulation de conduite et FPS, vous aurez différentes tâches à accomplir pour survivre, oui le carburant n’est pas plus gratuit à Prison City que dans la vie réelle. Elles ne seront pas de tout repos, car pour chaque course, il pourra y avoir des demandes spécifiques sur le trajet, forcément semé d’embûches.
On nous promet un système de météo dynamiques, de la customisation et pas seulement visuelle, des combats brutaux que cela soit à pied comme en taxi, une gestion de l’humeur des clients, du loot, mais pas d’infos sur d’éventuelles tables de black-jack et des putes. La course avec CyberTaxi: Lunatic Nights se négociera en échange de 17,49 euros (13,99 euros jusqu’au 9 septembre).
