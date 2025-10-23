ACTU
Nouveau jeu : Darkenstein 3D
par CBL, email @CBL_Factor
Si le nom du jeu sonne comme celui d'un certain hit d'id Software, c'est normal : Darkenstein 3D se veut un hommage à Wolf 3D. On y joue le rôle d'un clodo qui se retrouve en Allemagne nazie à la recherche de son chien, Gunther. Il décide donc de tuer tout le monde. Classique. Forcément il sera question d'aliens et de pouvoirs surnaturels.
Darkenstein 3D compte 13 niveaux remplis de croix gammées et se télécharge gratuitement sur Steam. C'est développé par un type tout seul et c'est publié par MicroProse.
