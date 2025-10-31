ACTU
Nouveau jeu d’horreur, Agni: Village of Calamity
par Buck Rogers, email
Alors je ne sais pas s’il y a plus de jeux d’horreurs psychologiques qui sortent, ou bien si c’est moi qui fais une fixette là-dessus en ce moment, quoiqu’il en soit un nouveau titre du genre est attendu pour 2026, si tout se passe bien. Il s’agit d’Agni: Village of Calamity, développé par le studio indépendant Separuh Interactive.
Vous incarnerez Agni, une enquêtrice de la police indonésienne, qui dans la tradition du flic qui défie sa hiérarchie pour résoudre une affaire, va devoir s’aventurer dans un village vachement flippant. La bande-annonce commence avec la sempiternelle question : pourquoi tu montes dans le véhicule d’un gars chelou ?
Plus sérieusement, l’action se place sur l’île de Java, ce sera donc l’occasion de pouvoir apprécier le mysticisme indonésien. Dans la tradition des survival horror à la troisième personne, il y aura des énigmes à résoudre, du coup forcément un système d’inventaire et des allers-retours que j’espère pas trop nombreux non plus.
Les combats semblent brutaux et gores, et l’échantillon du bestiaire que l’on voit dans la vidéo est vraiment très inquiétant. On nous promet « un récit riche et cinématographique », et du peu que l’on voit, c’est vrai qu'un effort a l’air d'avoir été réalisé au niveau de la mise en scène, et aussi des animations faciales pour un studio indépendant.
Concernant les plateformes sur lesquelles Agni: Village of Calamity est attendu, il se pointera sur PC et Xbox Series.
