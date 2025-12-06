ACTU
Nouveau jeu d’horreur : Silent Road
par Buck Rogers, email
Au plus profond d'une région forestière japonaise éloignée, vous incarnerez un chauffeur de taxi de nuit dans Silent Road, le prochain jeu d’Endflame, qui avait réalisé Ikai il y a un peu plus de trois ans. Les développeurs réitèrent ainsi dans le jeu d'horreur psychologique en vue subjective, mais délaisse l’ère féodale pour placer le décor dans un contexte contemporain cette fois. Amené à récupérer d’étranges passagers, vous en serez en saurez à chaque fois un peu plus sur ce qu’il se passe dans cette forêt étrange environnante.
Au volant de votre taxi, vous passerez des rues tranquilles du village, aux routes abandonnées jusqu’aux cols de montagne, dans une conduite qui semble du peu que l’on voit, assez minimaliste. Vous devrez de toute façon le quitter souvent pour accomplir des tâches pour rendre service à vos passagers, et profiter ainsi de la narration environnementale qu’on nous dit inspirée de Silent Hill f et Fatal Frame. Le titre devrait arriver en 2026 sur Steam.
