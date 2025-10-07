ACTU
Nouveau jeu : Blackwood
par Buck Rogers, email
AttritoM7 Productions est un studio indépendant bangladais à qui l’on doit le sympathique Zero Hour, un jeu très proche de SWAT 4. Cette fois avec leur nouveau titre Blackwood, ils se tournent à nouveau vers l’action, mais à la troisième personne, dans un thriller cinématographique à la sauce gun fu.
Dans le New York de 2012, le jour, vous êtes Anton Blackwood, gérant d’une boutique de DVD à Brooklyn. La nuit, vous êtes un assassin vachement énervé. On pardonnera aux animations d’être parfois un peu rigides, car les affrontements semblent être très pêchus.
Rien de plus à se mettre sous la dent, mis à part la bande-annonce ci-dessous, et une arrivée prévisionnelle de Blackwood sur Steam pour le troisième trimestre 2026.
Dans le New York de 2012, le jour, vous êtes Anton Blackwood, gérant d’une boutique de DVD à Brooklyn. La nuit, vous êtes un assassin vachement énervé. On pardonnera aux animations d’être parfois un peu rigides, car les affrontements semblent être très pêchus.
Rien de plus à se mettre sous la dent, mis à part la bande-annonce ci-dessous, et une arrivée prévisionnelle de Blackwood sur Steam pour le troisième trimestre 2026.