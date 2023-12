Nouveau jeu: Balatro

Imaginez. Vous êtes fan de Patrick Bruel. Mais pas de Patrick Bruel le chanteur, Patrick Bruel le joueur de poker super balèze . Vous portez des lunettes de soleil en intérieur, vous ne souriez jamais et vous payer avec des jetons à la boulangerie alors même que c'est interdit. Un jour vous avez essayé de participer à un tournoi de poker mais, en fait, vous êtes super pas balèze comme Patrick. Vous avez été exclu à vie de toute compétition. Ne pleurez pas! Le développeur LocalThunk a pensé à vous et prépare un jeu de poker solo, avec des mécaniques de rogue-lite et de construction de deck. Balatro , en plus d'avoir un nom rigolo, a déjà une démo assez conséquente sur Steam sur laquelle j’ai déjà passé pas mal de temps. Comme tout bon jeu de construction de deck, le jeu se compose en plusieurs confrontations où il faut scorer un maximum de points en un minimum de tour en utilisant les différentes combinaisons du poker. Après chaque round, vous pouvez acheter des boosters, des jokers et des cartes de tarot pour améliorer votre deck et orienter votre jeu pour faire un maximum de combo. Le développeur cite évidemment Slay The Spire et compagnie comme influence. Le titre dispose en plus d’une atmosphère psyché-chelou entre Inscryption et le solitaire de Windows 3.1 rendant le tout sacrément hypnotique.Le jeu est prévu pour début 2024 sur Windows et Mac et sera édité par Playstack a qui nous devons déjà The Case of the Golden Idol