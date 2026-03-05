ACTU
Nouveau jeu avec une alpha fermée, NAKWON: LAST PARADISE
par Buck Rogers, email
Développé par Mintrocket, qui est derrière le succès Dave the Diver et édité par Nexon, le jeu NAKWON: LAST PARADISE représente le retour du studio sud-coréen vers un projet beaucoup plus sombre mêlant survie et JCJCE. Il s’agit d’un titre d'infiltration, de gestion des ressources et d'extraction dans une version post-apocalyptique de Séoul infestée de zombies. Plus précisément, les survivants tentent d’y subsister dans une zone de quarantaine appelée Yeouido, considérée comme l’un des derniers refuges de l’humanité.
Difficile de ne pas penser à un certain ARC Raiders, les deux titres appartenant au même genre du shooter d’extraction. Toutefois, là où ce dernier mise plus sur des affrontements spectaculaires, NAKWON semble plutôt vouloir créer une expérience qui mise davantage sur la discrétion. En effet, il s’agit d’un élément central du gameplay, puisque le bruit peut attirer des hordes de morts-vivants. Pour les curieux, une alpha fermée sera organisée du 11 au 16 mars sur PC via Steam, permettant de tester les mécaniques de jeu principales.
