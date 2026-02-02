ACTU
Nouveau jeu : The Milgram Experiment
par Buck Rogers, email
L'expérience de Milgram doit être une des études de psychologie sociale les plus connues, elle a même été adaptée en jeu télévisé (sic !). Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je vous mets un extrait de l’excellentissime I… comme Icare d’Henri Verneuil juste en dessous pour avoir un aperçu. Même si ses résultats finaux sont contestés, il n’empêche que la majorité des personnes sont allés quasiment au bout de cette expérience à chaque fois, mais surtout ce qu’il y a de plus grave, c’est qu’apparemment, aucun sujet n’aurait remis en question l’existence même cette expérimentation, ou bien le résultat devait être marginal.
Vous l’aurez compris, si on aborde le sujet c’est qu’un jeu reprenant le thème est en développement. Bon, ce n’est évidemment pas le premier, vous trouverez par exemple M.I.L.G.R.A.M. sur itch.io. Là, nous allons brièvement parler de The Milgram Experiment qui devrait pointer le bout de son nez en 2026 sur Steam. Il s’agit d’un thriller psychologique qui reprend à la fois l'expérience de Milgram et le dilemme du tramway. Vous serez un sujet involontaire confronté à des choix moraux qui auront une incidence sur la fin du jeu. À première vue, cela a l’air quand même assez proche d’un Saw.
Mis à part le pitch et qu'il soit développé sur l'Unreal Engine 5, on ne sait pas encore grand-chose du titre de Theseus Games. Vous pouvez d’ores et déjà participer au playtest, ou bien attendre la démo qui arrivera ce 10 février. Ou le mieux encore si vous voulez simplement juste passer un bon moment, sera simplement de voir ou de revoir le film I… comme Icare.
