Nouveau jeu : Skinwalker

Buck Rogers
 
Je ne suis pas trop fan des œuvres de fiction où pour protéger l’être aimé du protagoniste principal, on assiste à un déferlement de morts que l’on ne peut pas énumérer de ceux qui ont eut, on ne le sait pas trop pourquoi, la "bonne" idée de l’aider. Sans parler des dommages collatéraux… Ici, c’est différent, dans Skinwalker c’est votre fille que vous essayer de sauver, personne ne vous aidera, en revanche, vous allez en faire des victimes dans ce grand laboratoire secret où se déroule l’aventure.

Développé par les Argentins de Sismo Games, et édité par Team17, le jeu est un action-platformer 2D, où pour aider votre fille atteinte d’une maladie et en phase terminale, vous prêterez allégeance à un monstre. Un peu comme le Docteur jekyll et Mister hyde, ou bien Bruce Banner et Hulk, vous aurez deux formes : celle du père, qui sous les traits d'un scientifique lambda sera à la recherche d’un remède, et celle de la monstrueuse entité qui pourra passer à travers les conduits d’aérations, mais surtout massacrer tout ce qui bouge.

Toutefois, attention aux humains que vous allez éliminer, on me dit dans l’oreillette que cela pourrait avoir une incidence sur la fin du récit. Skinwalker est atendu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

