Nouveau jeu : Resistor

Sur Factor on pense à tout le monde, des joueurs qui consacrent leurs loisirs à des simulations automobiles à ceux qui préfèrent la conduite plus arcade. Pour Resistor , développé par Long Way Home et édité par PQube (attention aux futurs jeux de mots), on va cocher la seconde case. Plus précisément, le titre en coche également d’autres, puisqu’il s’agit d’un jeu de course solo arcade mêlant RPG avec de plus un aspect narratif qui a l’air prononcé.Nous sommes en 2060, et à bord de votre véhicule équipé d’un réacteur d’avion à l’arrière un peu comme pour la Batmobile, vous devrez recruter votre équipe dans un monde ouvert contrôlé par les Corpos, pour pouvoir participer à des courses endiablées qui vous feront petit à petit vous rapprocher du Grand Prix : une citoyenneté permanente. Alors on préfère prévenir, on ne voit absolument rien de tout cela dans cette première bande-annonce de gameplay.Pour le moment Resistor n’a aucune fenêtre de sortie, mais il est prévu sur Steam, PS5, Xbox Series et Switch.